Астана примет заседание СМИД государств-членов ШОС

АСТАНА /Trend/ - В Казахстане состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"21 мая 2024 года в городе Астана под председательством заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС", - сказал Смадияров.

Он подчеркнул, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"В ходе заседания планируется рассмотрение хода подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в текущем году в Астане. Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отметил Смадияров.

По его словам, на заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита Организации, а также принятие Информационного сообщения.