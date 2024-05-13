В Стамбуле состоится первое заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда

АСТАНА /Trend/ - В Турции состоится первое заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"17-18 мая 2024 года в Стамбуле состоится Первое инаугурационное заседание Совета управляющих стран-членов Тюркского инвестиционного фонда (ТИФ) с участием заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, который является представителем Казахстана в Совете управляющих Фонда", - сказал Смадияров.

По его словам, основная цель встречи – официальный запуск работы и принятие соответствующих решений относительно управления Фонда, а также укрепление экономических связей между странами-учредителями и поддержание устойчивого развития.

Отметим, что Соглашение о создании фонда было подписано в рамках внеочередного саммита глав государств-членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.

Учредителями фонда являются 5 государств-членов ОТГ – Азербайджан, Казахстан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан.

Первоначальный капитал Тюркского инвестиционного фонда составит 500 миллионов долларов США. Обязательная доля составит 350 миллионов долларов (по 70 миллионов на каждую страну).

Тюркский инвестиционный фонд является первым совместным финансовым институтом экономической интеграции в тюркском мире. Цель – содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путем расширения межрегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.