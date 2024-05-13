Зампремьера Госсовета Китая посетит Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Заместитель премьера Государственного совета Китая Лю Гочжун совершит визит в Казахстан.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"15-17 мая 2024 года по приглашению казахстанской стороны состоится визит заместителя премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Лю Гочжун в Республику Казахстан. Основной целью визита является укрепление межправительственных связей, а также обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал Смадияров.

По его словам, в рамках визита запланированы двусторонние встречи в правительстве Казахстана и с руководителями ряда регионов страны.

"Особый акцент в ходе переговоров будет сделан на расширении сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности на увеличении экспорта казахстанской продукции и реализации совместных проектов в сфере агропромышленного комплекса", - добавил Смадияров.