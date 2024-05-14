В Казахстане создадут обновленную систему раннего предупреждения паводков

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Казахстане будет создана обновленная система раннего прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики после заседания кабмина под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева, передает Trend.

Планируется создание нескольких IT-решений, включая систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону чрезвычайной ситуации, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод. Дополнительно, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными о водных объектах и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Для улучшения гидромониторинга в стране планируется увеличить количество гидропостов с 377 до 516, установив дополнительные 139 гидропостов на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Бозумбаев поручил местным исполнительным органам принимать меры по недопущению предоставления земельных участков в пределах 500 м от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

Также будет пересмотрен Водный кодекс и несколько других стратегических госпрограмм для усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков.