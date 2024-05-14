Азербайджан вошел в ТОП-10 стран по количеству компаний, работающих в Казахстане

АСТАНА /Trend/ - Азербайджан вошел в ТОП-10 стран с зарегистрированными и действующими компаниями в Казахстане.

Как передает Trend со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана, по состоянию на 1 апреля в Казахстане зарегистрировано 1 434 компании с азербайджанским капиталом, а также 217 компаний с совместной формой собственности.

Так, Азербайджан расположился на шестом месте по количеству зарегистрированных компаний в Казахстане.

При этом в настоящее время из 1 434 зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом действуют 1 152, а из 217 совместных с Казахстаном компаний - 152.

Кроме того, действующие в настоящее время в Казахстане азербайджанские компании (1 152) в основном работают в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов (489), строительства (185), транспорта и складирования (43), обрабатывающей промышленности (51) и т.д.

В первую десятку по количеству зарегистрированных в Казахстан компаний вошли также Россия, Турция, Узбекистан, Китай, Кыргызстан, Украина, Германия, Южная Корея и Беларусь.

Между тем, по состоянию на 1 апреля 2024 года количество зарегистрированных компаний с иностранным участием в Казахстане составило 57 052, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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