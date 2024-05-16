Премьер-министр Малайзии прибыл с визитом в Казахстан

АСТАНА /Trend/ - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл с официальным визитом в Казахстан, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Малайзии в Акорде.

В рамках торжественной церемонии встречи Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт Президенту Казахстана и премьер-министру Малайзии, прозвучали гимны двух государств.

По завершении церемонии официальной встречи Касым-Жомарт Токаев и Анвар Ибрагим прошли в зал переговоров.