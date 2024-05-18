Россия планирует увеличить квоту на сахар для Казахстана на 100 тыс. тонн

БАКУ /Trend/ - Россия планирует увеличить квоту на поставку сахара в Казахстан на 100 тыс. тонн в преддверии летнего пика потребления. Об этом стороны договорились в Казани на встрече под председательством вице-премьера республики Серика Жумангарина и замглавы российского правительства Алексея Оверчука, передает Trend.

Пресс-служба казахстанского кабинета министров напомнила, что 3 мая 2024 года правительство РФ ввело временный запрет на вывоз сахара до 31 августа текущего года. Для Казахстана была предусмотрена квота в 120 тыс. тонн. Однако, учитывая предстоящий летний пик потребления сахара, Казахстан запросил дополнительную квоту в 100 тыс. тонн. Предварительное согласие было получено, и вопрос будет рассмотрен 29 мая на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Также в начале мая Казахстан сам ввел временный запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года для обеспечения внутреннего рынка.

На встрече также обсуждался вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из России в Казахстан. В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через шесть пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи российская сторона выразила готовность открыть еще четыре автомобильных пункта пропуска в ближайшее время.