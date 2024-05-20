Токаев и Лавров обсудили дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества стран

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Приветствуя российского дипломата, Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. Он отметил, что все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.

Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.