Ситуация в Афганистане заслуживает пристального внимания - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Ситуация в Афганистане заслуживает пристального внимания.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министрами иностранных дел государств – членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

"Пристального внимания заслуживает ситуация в Афганистане. Важно продолжать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране и созданию условий для долгосрочной стабилизации. Особую актуальность приобретает поддержка инициативы Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - отметил он.

По словам Токаева, отдельное внимание страны должны уделять вопросу изменения климата.

"Без неотложных упреждающих мер эта проблема способна ввергнуть нашу планету в драматический период глобальных природных катаклизмов. Экстремальные погодные условия становятся одним из главных мировых вызовов. В этой связи необходимо актуализировать подходы ШОС по борьбе со стихийными бедствиями. Весной этого года Казахстан в полной мере ощутил на себе негативные последствия климатических изменений. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную солидарность и оказанную помощь во время масштабных беспрецедентных наводнений в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку", - добавил он.

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