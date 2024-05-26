За четыре месяца в Казахстане произвели более 43 тысяч легковых авто

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане за период с января по апрель 2024 года было произведено 46 894 единицы различных колесных транспортных средств, передает Trend.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года этот показатель составил 44 724 единицы.

Основную часть производства в 2024 году составили легковые автомобили, с количеством в 43 622 единицы, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерами по объемам производства транспортных средств в 2024 году стали города Костанай, где завод Allur выпустил 30,2 тысячи единиц, и Алматы, где заводы Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty произвели 13,5 тысячи единиц техники.

Самыми популярными брендами, произведенными в Казахстане за первые четыре месяца 2024 года, включая экспорт, стали: Hyundai (13 380 единиц), Chevrolet (11 538 единиц), Kia (8 895 единиц), Jac (5 115 единиц) и Jetour (4 194 единицы).