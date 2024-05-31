Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

АСТАНА /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана (НБК) принял решение снизить базовую ставку на 25 б.п., до 14,50 процента годовых с коридором +/- 1 п.п., передает в пятницу Trend со ссылкой на НБК.

Снижение базовой ставки последовало за решением НБК от 12 апреля по сохранению ставки на уровне 14,75 процента.

Как отметили в НБК, прогноз инфляции на 2024 год сохранен в диапазоне 7,5-9,5 процента, на 2025 год – в пределах 5,5-7,5 процента. В 2026 году по мере снижения фискального стимулирования и полного проявления умеренно жестких денежно-кредитных условий инфляция приблизится к цели в 5 процентов и сложится в диапазоне 5-6 процентов.

В то же время, прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год сохранен на уровне 3,5 - 4,5 процента. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены, что связано с переносом сроков ввода проекта расширения Тенгизшевройла на второе полугодие 2025 года. Ожидания на 2025 год снижены до 4,8 - 5,8 процента, в 2026 году – увеличены до 4,9 - 5,9 процента.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 12 июля 2024 года.

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