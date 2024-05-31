Обсуждены перспективы казахстано-российского сотрудничества

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Акорду, в ходе переговоров собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахстано-российского сотрудничества, отметив его поступательное развитие в духе стратегического партнерства и союзничества.

Токаев высоко оценили слаженное взаимодействие правительств двух стран по выполнению достигнутых договоренностей в торгово-экономической, инвестиционно-промышленной и культурно-гуманитарной областях.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также сверили часы по графику предстоящих встреч.