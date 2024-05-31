Токаев назвал коррупцию главной причиной тяжелейшей ситуации с качеством дорог

АСТАНА /Trend/ - Коррупция является главной причиной тяжелейшей ситуации с качеством дорог в Казахстане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в ходе встречи с учеными.

"Говоря откровенно, ситуация с качеством дорог тяжелейшая, давно стала притчей во языцех. Люди справедливо жалуются на низкое качество дорожного покрытия. Причины такого положения дел разные, но главная – это коррупция. Правительству и Агентству по противодействию коррупции уже дано поручение свести "на нет" коррупционные правонарушения при строительстве дорог. Все выделяемые государством средства должны идти именно на строительство, а не распределяться по другим "адресам". Это сейчас приоритетная задача. Взять, к примеру, реконструкцию автодороги Кызылорда – Жезказган, которая должна придать импульс развитию ряда регионов, в том числе новой области Улытау. Работа организована из рук вон плохо, люди десятилетиями ждут нормальную дорогу", - сказал он.

По словам Токаева, также нужен объективный мониторинг состояния автодорог по всей стране.

"Требуются новые подходы, которые позволят нам видеть реальную картину. При строительстве и реконструкции дорог нужно максимально задействовать потенциал ответственных отечественных и иностранных компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями и безупречной репутацией на рынке, а не привлекать подставные компании, занимающиеся откровенным демпингом. Качественные дороги должны стать общенациональной задачей. Без них, качественных дорог, ни о каком прогрессе нашей страны не может быть и речи", - сказал Президент Казахстана.