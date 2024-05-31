Казахстан приступил к созданию справедливой и конкурентоспособной экономики - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан приступил к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в ходе встречи с учеными.

"У страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию. В этот сложный период, когда обострилось соперничество между государствами во всех сферах, наша страна начала переход к новой модели экономики. Мы приступили к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. В ее основе должны быть наука и инновации", - сказал он.

По его словам, Казахстану необходимо войти в числе ведущих, а не ведомых стран.

"Одним словом, следует повышать наш научный потенциал. В целом, работа в этом направлении ведется. На заседании Национального совета по науке и технологиям я дал ряд конкретных поручений. Решение всех проблем осуществляется под моим непосредственным контролем. В настоящее время в парламенте рассматривается законопроект "О науке и технологической политике". Вчера Сенат одобрил его в первом чтении. Это очень важный и долгожданный документ. Необходимо совершенствовать систему управления наукой. Особую важность приобретает вопрос социальной поддержки ученых. Поэтому в законе будут максимально учтены интересы научного сообщества", - добавил Токаев.

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