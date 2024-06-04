БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о выводе режима талибов из террористического списка с целью развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном, передает Trend.

Это заявление он сделал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Алматы.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя из соображений важности развития торгово-экономических связей с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", — отметил Токаев.

Он также призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.