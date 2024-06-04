Казахстан и Катар обсудили направления дальнейшего сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Токаева, в ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Катар в феврале текущего года.

Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с Эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.