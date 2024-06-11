Токаев подписал закон о маркировке органической продукции в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о введении маркировки органической продукции в стране, сообщает Акорда, передает Trend.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам производства и оборота органической продукции", – говорится в документе. Закон направлен на совершенствование законодательства в этой сфере, формирование и развитие внутреннего рынка, стимулирование отечественных производителей к выпуску органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

Депутат Сената Парламента РК Арман Утегулов отметил, что документ предусматривает основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству, маркировке и обороту, а также введена система учета и надзора.

Законодательные поправки включают создание реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и животных, используемых для органического производства. Также предусмотрена сертификация процесса производства органического продукта, что уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. В документе определены основания для приостановления и прекращения действия сертификата соответствия. Производители органической продукции могут пройти групповую сертификацию на основе договора о совместной деятельности, что способствует сотрудничеству и снижает затраты на сертификацию.

Для борьбы с подделкой органической продукции введена обязательная маркировка, которая будет осуществляться только при наличии сертификата соответствия. В рекламе можно будет использовать только слово "органический" и его производные.

В целях развития органического сельского хозяйства закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.