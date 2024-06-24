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Токаев сменил главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана

Казахстан Материалы 24 июня 2024 12:01 (UTC +04:00)
Токаев сменил главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана
Фото: Официальный сайт Президента Казахстана

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Сакен Бекжанов освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами ВС Казахстана.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Другим распоряжением Токаева, на данную должность назначен Серик Бурамбаев.

Напомним, что в середине января Токаев освободил от должности первого заместителя министра обороны Казахстана – начальника Генерального штаба Вооруженных сил Марата Хусаинова и назначил на его место Султана Камалетдинова.

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