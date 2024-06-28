Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что будет участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я еду на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Казахстан. У меня будут встречи с другими организациями, от небольших, таких как КАРИКОМ (Карибское сообщество), до Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит более половины населения мира", - сказал он.

Гутерриш отметил, что такие международные объединения как ШОС, БРИКС, Африканский союз или Организация исламского сотрудничества должны быть фундаментальными партнерами ООН. Он подчеркнул, что существуют некоторые ситуации, "когда региональные организации могут решать проблемы, которые не под силу ООН". "В связи с этим они являются для нас важными партнерами, будь то Африканский союз или Европейский союз", - добавил генсек ООН.

"И я бы хотел обратить ваше внимание на одну из реформ, которую нам удалось провести - разрешить Совету Безопасности поручать проведение операций по укреплению мира и борьбе с терроризмом партнерам, а именно - Африканскому союзу, но с начисленными взносами и финансовой поддержкой, поскольку ООН не в состоянии это сделать", - заключил он.