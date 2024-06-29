В трех областях Казахстана завершились антитеррористические учения

БАКУ /Trend/ - В Казахстане завершились масштабные антитеррористические учения «Найза-Антитеррор-2024», проходившие в трех областях страны. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, передает Trend.

«Завершились комплексные республиканские антитеррористические учения «Найза-Антитеррор-2024», которые проводились с 31 мая в Кызылординской, Карагандинской областях и области Абай», - говорится в сообщении.

В учениях приняли участие Комитет национальной безопасности, министерства внутренних дел, обороны, чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы.

«В рамках учений были закреплены умения и навыки противодействия террористическим угрозам, отработаны механизмы реагирования на кризисные ситуации и действия в период чрезвычайного положения, а также проверены системы оповещения и информационного взаимодействия заинтересованных госорганов», - отмечается в сообщении.

В условиях, приближенных к боевым, проводились тренинги силовых структур по предотвращению диверсионно-террористических актов и минимизации их последствий.