Инфляция в Казахстане продолжает снижение

АСТАНА /Trend/ - Инфляция в Казахстане в июне 2024 года продолжила замедление и составила 8,4 процента в годовом выражении (в мае 2024 года – 8,5 процента).

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Бюро национальной статистики Казахстана, цены на платные услуги за год выросли на 13,8 процента (в мае – 13,9 процента), непродовольственные товары – на 7,4 процента (в мае – 7,6 процента), продовольственные товары – на 5,4 процента (в мае – 5,5 процента).

В региональном разрезе в июне 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской области (10,8 процента), Мангистауской (10,3 процента), в городе Астана (10,1 процента).

В то же время, за месяц инфляция составила 0,4 процента (аналогично предыдущему месяцу).

Отметим, что инфляция в Казахстане на конец 2023 года составила 9,8 процента в годовом выражении.

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