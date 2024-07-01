Казахстан вводит режим антитеррористической операции на отдельных участках ряда городов

АСТАНА /Trend/ - Казахстан вводит правовой режим антитеррористической операции на отдельных участках в ряде городов.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает Комитет национально безопасности Казахстана.

Причиной введения режима антитеррористической операции является проведение в Казахстане ряда важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и государственный визит Председателя Китайской Народной Республики.

Отмечается, что правовой режим устанавливается в Астане со 2 июля по 4 июля на территории объектов проведения Саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц. В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.

Согласно информации, в зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физических лиц и автотранспорта в период пребывания охраняемых лиц. На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта.

Кроме того, с учетом введения правового режима антитеррористической операции, на объектах проведения саммита ШОС в городах Астана, Алматы, Караганда и Кокшетау со 2 июля по 4 июля устанавливается умеренный ("желтый") уровень террористической опасности.