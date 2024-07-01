Аэропорт Астаны перешел на усиленный режим работы

АСТАНА /Trend/ - В период проведения Саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской столице Астане аэропорт будет работать в усиленном и круглосуточном режиме.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Казахстана.

"Вылет регулярных рейсов запланирован по расписанию. На период проведения саммита дополнительно привлечен производственный персонал и диспетчерский состав. Так, в качестве резерва задействовано более 100 работников, совместно со столичным акиматом (исполнительной властью) привлекаются волонтеры со знанием иностранных языков. Также предусмотрена готовность запасных аэропортов в городах Алматы и Караганда", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве также отметили, что в рамках проведения ШОС объекты железнодорожного транспорта работают в штатном режиме.

"На сегодняшний день со станции Астана-1 курсируют 23 маршрута со среднесуточным пассажиропотоком порядка 11 тыс. пассажиров в сутки. По железнодорожному вокзалу "Нурлы жол" курсируют 19 маршрутов со среднесуточным пассажиропотоком 8 тыс. пасс./сут. Вокзалы оснащены системами комплексной безопасности", - добавили в ведомстве.

Отметим, что 3-4 июля в Астане состоится Саммит ШОС, в котором примут участие 16 глав государств и правительств.