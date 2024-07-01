Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем по развитию ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Соглашения с правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), передает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТМТМ развивается уже 10 лет, но последние два года к нему приковано пристальное внимание из-за новых геополитических реалий.

В 2023 году по ТМТМ прошло около 2,7 млн тонн грузов, в 2024 году ожидаются 4,2 млн тонн с выходом в 2027 году на 10 млн тонн в год.