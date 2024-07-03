В Казахстане выделили свыше $25 млн на компенсацию потерь бизнеса из-за паводков

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана выделило из своих резервов 12 млрд тенге (более $25 млн) в целях компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса (МСБ) в результате масштабных весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге (свыше $3,1 млн). В целом, согласно предварительной оценке акиматов (местных администраций), пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО (станции техобслуживания), гостиницы и другие. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий", - говорится в тексте.

Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ.

В пресс-службе отметили, что работа по ликвидации последствий паводков находится на постоянном контроле правительства. Ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге ($5,4 млн) на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба был объявлен в десяти регионах Казахстана. За этот период спасатели в общей сложности эвакуировали более 119 тыс. человек.