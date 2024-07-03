Главы Казахстана и Китая приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и ж/д контейнеров по ТМТМ

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает в среду Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Участникам мероприятия продемонстрировали видеоролик о транзитном рейсе по маршруту "Великого Шелкового пути", после чего Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин дали старт движению грузовых паромов.

Затем президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане.

Особым событием также стало открытие Касым-Жомартом Токаевым и Си Цзиньпином филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.