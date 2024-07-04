Казахстан заинтересован в восстановлении торгово-транспортных маршрутов на Южном Кавказе - Жанар Тулиндинова

АСТАНА /Trend/ - Казахстан заинтересован в восстановлении торгово-транспортных маршрутов на Южном Кавказе.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала журналистам в кулуарах заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане исполнительный директор управления по вопросам обеспечения Института парламентаризма при Управлении делами Президента Республики Казахстан (УДП РК) Жанар Тулиндинова.

"На данный момент между Казахстаном и Азербайджаном идет интенсификация сотрудничества. В этой связи стоит отметить недавний визит главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан весной этого года.

Казахстан выражал заинтересованность в проведении раундов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Мы очень заинтересованы в восстановлении торгово-транспортных маршрутов на Южном Кавказе. Это рассматривается как часть Транскаспийского международного транспортного маршрута", - подчеркнула она.

Тулиндинова отметила, что Казахстан заинтересован в интенсификации грузового сообщения через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор).

"Потому что, как известно, в связи с различными санкционными противостояниями традиционные маршруты оказались нарушенными. Все страны региона понимают важность интенсификации поставок груза по этому маршруту. Казахстан принимает большие усилия в этом направлении. И инициатива по созданию партнерской сети стратегических портов и логических центров имеет важное значение", - добавила она.

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