Подписан ряд документов Заседания Совета глав государств-членов ШОС

АСТАНА/Trend/ - 4 июля в Астане состоялась церемония подписания ряда документов Заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает в четверг Trend.

В частности, приняты Астанинская декларация, примерно 20 решений, в числе которых Инициатива "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", "О совершенствовании ШОС", а также решение о развитии энергетического сотрудничества, решение об ассоциации инвесторов государств-членов ШОС, об утверждении программы сотрудничества в области охраняемых территорий и экономического туризма.

Отметим, что Саммит ШОС проходит под председательством Казахстана. В мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.

В саммите также принимают участие Генеральный секретарь ООН и руководители таких международных организаций, как СНГ, ОЭС, СВМДА,

ОДКБ, ЕЭК и ИОПБ.

Саммит ШОС впервые проходит в формате "Заседание Совета глав государств-членов ШОС" и Встречи "ШОС плюс".

В целом, главы государств рассматривают широкий спектр вопросов, способствующих дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества ШОС, его перспектив, а также решению актуальных международных и региональных проблем.

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