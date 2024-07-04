Казахстан придает исключительное значение дальнейшей синергии транспортных коридоров - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан придает исключительное значение дальнейшей синергии транспортных коридоров.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта "Один пояс - один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению "Север – Юг", включая вектор "Центральная Азия – Южная Азия"", - сказал он.

По его словам, для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС.

Отметим, что сегодня в Астане состоялось заседание Совета глав государств-членов ШОС.

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