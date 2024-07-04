Токаев заявил о необходимости дальнейшего совершенствования деятельности ШОС

АСТАНА /Trend/ - Перед странами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности организации.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

"В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли Секретариата ШОС и Генерального секретаря", - сказал он.

По его словам, Казахстан с оптимизмом смотрит на будущее Шанхайской организации сотрудничества.

"Уверен, документы, которые мы сейчас подпишем, откроют новую страницу сотрудничества в рамках ШОС и будут содействовать системному и всестороннему развитию нашей организации", - добавил он.

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