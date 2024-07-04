ШОС способна выработать и креативные решения для достижения Целей устойчивого развития - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА/Trend/ - Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна выработать и креативные решения для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

Он отметил, что сегодня существуют серьезные вызовы, беспрецедентные геополитические противоречия.

"Под угрозой находятся архитектуры международной безопасности, что может привести к негативным последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем эффективных усилий. Шанхайская организация сотрудничества способна выработать и креативные решения для достижения Целей устойчивого развития", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!