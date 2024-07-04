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Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30% - Токаев

Казахстан Материалы 4 июля 2024 16:43 (UTC +04:00)
Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30% - Токаев
Фото: Пресс-служба Президента Республики Казахстан

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в формате "ШОС плюс" в Астане.

"Санкционные конфликты наносят существенный урон мировой экономике, сужают перспективы дальнейшего развития. В таких условиях нам предстоит выстраивать более гибкую стратегию торгово-экономического взаимодействия, нацеленную на сохранение позитивной динамики и наращивание потенциала. На текущем этапе экономики стран – участниц ШОС демонстрируют высокие темпы роста от 4 до 9 процентов. Доля государств ШОС в глобальном ВВП уже составляет 30 процентов. Сегодня внешняя торговля стран-участниц превышает 8 трлн долларов, что эквивалентно четверти всей мировой торговли", - сказал он.

Токаев обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС.

Он также поприветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами – членами Организации до 3 трлн долларов.

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