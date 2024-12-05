Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм подал в отставку

АСТАНА /Trend/ - Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинет свой пост 20 января 2025 года и выйдет на пенсию после почти 28 лет службы в Государственном департаменте США, сообщает Trend.

Розенблюм возглавлял миссию США в Казахстане с ноября 2022 года.

"Быть послом в Казахстане было честью всей моей жизни, — отметил Розенблюм. — Я особенно ценю возможность ближе узнать казахский народ, посетить регионы страны и изучить уникальную историю Казахстана. За это время я проникся глубоким уважением к казахской культуре и традициям".

Посол выразил уверенность в успешной работе Миссии США под руководством временного поверенного в делах Деборы Робинсон, которая возглавит миссию до назначения нового посла. Он также отметил вклад Генерального консула США в Алматы Мишель Еркин и сотрудников посольства в Астане и Алматы, подчеркнув их усилия по достижению целей миссии.