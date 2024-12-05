Казахстан и США подтвердили приверженность развитию стратегического партнерства

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор Президента
Казахстана Касым-Жомарта Токаева с избранным Президентом США
Дональдом Трампом, передает Trend.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
Касым-Жомарт Токаев изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.