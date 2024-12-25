Генпрокурор Казахстана взял расследование авиакатастрофы в Актау на особый контроль

БАКУ/Trend/ - Уголовное дело по крушению самолета ЗАО Azerbaijan Airlines под Актау находится на особом контроле Генпрокуратуры Казахстана, передает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Генеральная прокуратура сообщает о создании межведомственной следственно-оперативной группы для расследования обстоятельств крушения воздушного судна азербайджанской авиакомпании вблизи города Актау.

«В состав группы под руководством специальных прокуроров вошли сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС. На место происшествия в составе правительственной комиссии направлен Главный транспортный прокурор. Генеральный Прокурор Республики Казахстан взял расследование на особый контроль», - сказали в Генпрокуратуре.

Отметим, что пассажирский самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.