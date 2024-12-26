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Состоялось заседание штаба правительственной комиссии Казахстана в связи с крушением самолета

Казахстан Материалы 26 декабря 2024 00:33 (UTC +04:00)
Состоялось заседание штаба правительственной комиссии Казахстана в связи с крушением самолета
Фото: Акимат города Актау

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана примет все необходимые меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как передает Trend, об этом было сказано на заседании штаба правительственной комиссии Казахстана.

Согласно информации, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил продолжить спасательные работы после авиакатастрофы в Актау, поддержать пострадавших и оказать помощь семьям погибших.

Было отмечено, что семьям граждан Казахстана, погибших в авиакатастрофе, будет оказана финансовая помощь. Необходимая помощь также будет оказана родственникам умерших иностранных граждан, прибывшим в Мангистаускую область.

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