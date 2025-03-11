Российская ИНТРОН ПЛЮС планирует заключить соглашения с казахстанскими компаниями

БАКУ /Trend/ - Компания «ИНТРОН ПЛЮС», производитель приборов для контроля и технической диагностики, в этом году планирует заключить соглашения с двумя крупными казахстанскими компаниями.

Об этом сообщил Trend Андрей Анисимов, заместитель коммерческого директора «ИНТРОН ПЛЮС», в рамках бизнес-миссии московских компаний в Азербайджане.

По словам Анисимова, в этом году планируется заключить соглашения о сотрудничестве с металлургической компанией Kazzinc, которая является производителем цинка, свинца, меди и драгоценных металлов, а также с горно-металлургической компанией Kazchrome.

"Это наши основные партнёры, однако мы продолжаем работать и с компанией KAZ Minerals. Эти компании являются важными заказчиками наших продуктов", — отметил заместитель коммерческого директора.

Отметим, что «ИНТРОН ПЛЮС» работает на мировом рынке более 30 лет в области высоких технологий. За это время компания произвела и поставила более 1000 комплектов измерителей износа стальных канатов ИНТРОС, проконтролировала более 10 000 стальных канатов и подготовила более 1000 специалистов для работы с поставленным оборудованием. Также компания опубликовала более 50 научных статей в своей области.