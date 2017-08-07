Кыргызские военнослужащие пробились в полуфинал «Танкового биатлона»

Сборная Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызстана пробилась в полуфинал престижного международного чемпионата «Танковый биатлон». Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР, передает КНИА «Кабар» .

6 августа 2017 года на полигоне в подмосковном «Алабино» кыргызские танкисты завершили свой третий заезд. Экипаж в составе старшин Саламата Серкебаева, Талантбека Токтосунова, ефрейтора Мирбек уулу Толкунбека прошел трассу за 26 мин 30 сек, тем самым заняв второе место в своей подгруппе после триумфатора соревнований всех предыдущих лет сборной России.

Согласно общим результатам индивидуальной гонки наша сборная вошла в 12 лучших команд соревнований, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Сербия и теперь будет бороться за право выступать в финале 12 августа.

Напоминаем, в этом году в состязаниях боевых машин принимают участие 19 государств. По условиям чемпионата первый этап - индивидуальная гонка, второй этап – эстафета, которая и определит лучшую команду соревнований. Экипажи должны показать экспертам и зрителям не только скорость. Им нужно преодолеть различные преграды, включая противотанковый ров и даже огненную полосу. За ошибки начисляются штрафные очки. Танки для соревнований специально окрашивают – Кыргызстан выступает на желтых машинах.

Кыргызстанские военнослужащие ежедневно обслуживают и приводят к готовности свои танки Т-72Б - проводят техническое обслуживание машин, пристрелку вооружения, детально изучают и отрабатывают маршрут соревнований. Каждый члены команды индивидуально и в составе экипажа проводит тренировки на скорость загрузки боеприпасов, меткость стрельбы и смену экипажей.

Жеребьевка выступления в эстафете состоится 7 августа. За выход в финал команде Кыргызстана придется сразиться с очень сильными соперниками, что придает еще больший стимул нашим ребятам в борьбе за победу. Эстафета обещает быть очень зрелищной.