Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев проголосовал на президентских выборах на избирательном участке в Бишкеке, передает РИА Новости.

"Мы проведем честные выборы", — заявил Атамбаев журналистам в воскресенье после голосования.

В Кыргызстане в воскресенье выбирают нового президента страны. Впервые в истории выборы главы государства проходят с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.

Президентский срок действующего главы республики заканчивается 1 декабря, и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты.

На главный государственный пост страны претендуют 11 кандидатов. Впервые в истории выборы проходят в отсутствие единого национального лидера, и рейтинги главных кандидатов очень близки.