В Бишкеке выявлен факт подкупа голосов на выборах президента станы – ЦИК

В Бишкеке выявлен факт подкупа голосов. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, сообщает агентство Kabar.

Она отметила, что есть факты, где гражданка раздавала продукты питания людям пожилого возраста для получения голоса в пользу отдельного кандидата.

«Данный факт подтвержден. Также поступило заявление от представителя общественной организации о препятствовании их работе и агитации в день выборов. Проводится проверка, но большая часть сообщений не подтвердилась. Также в СМИ появилось много информации о сбое техники. Однако таких фактов нет, многие средства массовой информации писали о сбое АСУ, увидев очереди. Есть небольшие неполадки, но они устраняются в течение нескольких минут», - сказала она.

Шайлдабекова рассказала о факте Каракульджинского района Ошской области, где гражданка вынесла бюллетень из избирательного участка.

«Правоохранительные органы устанавливают мотивы данного правонарушения, и после этого будет решено привлечь ее к административной или уголовной ответственности. Также было сообщение, что неизвестные собирают копии паспортов. Эта информация была проверена Ленинским РОВД Бишкека и не подтвердилась. Мы в первую очередь стараемся проверить достоверность, поскольку есть ощущение, что кто-то намерен нагнетать обстановку, сообщая о массовых нарушениях. В целом выборы проходят спокойно и ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - добавила она.