В Бишкеке выявлен факт подкупа голосов на выборах президента станы – ЦИК

15 октября 2017 15:16 (UTC+04:00)

В Бишкеке выявлен факт подкупа голосов. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, сообщает агентство Kabar.

Она отметила, что есть факты, где гражданка раздавала продукты питания людям пожилого возраста для получения голоса в пользу отдельного кандидата.

«Данный факт подтвержден. Также поступило заявление от представителя общественной организации о препятствовании их работе и агитации в день выборов. Проводится проверка, но большая часть сообщений не подтвердилась. Также в СМИ появилось много информации о сбое техники. Однако таких фактов нет, многие средства массовой информации писали о сбое АСУ, увидев очереди. Есть небольшие неполадки, но они устраняются в течение нескольких минут», - сказала она.

Шайлдабекова рассказала о факте Каракульджинского района Ошской области, где гражданка вынесла бюллетень из избирательного участка.

«Правоохранительные органы устанавливают мотивы данного правонарушения, и после этого будет решено привлечь ее к административной или уголовной ответственности. Также было сообщение, что неизвестные собирают копии паспортов. Эта информация была проверена Ленинским РОВД Бишкека и не подтвердилась. Мы в первую очередь стараемся проверить достоверность, поскольку есть ощущение, что кто-то намерен нагнетать обстановку, сообщая о массовых нарушениях. В целом выборы проходят спокойно и ситуация находится под контролем правоохранительных органов», - добавила она.

Azernews Newspaper
Новости по теме
По состоянию на 16:00 на выборах президента Кыргызстана проголосовали 35,8% избирателей
Кыргызстан 16:02
На избирательном участке при посольстве Кыргызстана в Баку нарушений не зарегистрировано - наблюдатели (ФОТО)
Кыргызстан 13:45
Явка на выборах президента в Киргизии уже составила 23,75%
Кыргызстан 12:08
Атамбаев проголосовал на президентских выборах в Кыргызстане
Кыргызстан 09:37
Избирательные участки на выборах президента открылись в Кыргызстане
Кыргызстан 09:26
В Кыргызстане перед выборами президента объявлен "день тишины"
Кыргызстан 14 октября 13:17
МЧС Кыргызстана поблагодарило Казахстан
Казахстан 13 октября 17:40
КР и Бангладеш обсудили увеличение взаимного товарооборота
Кыргызстан 13 октября 09:55
Воинский контингент Кыргызстана участвует в учениях КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017»
Кыргызстан 12 октября 12:15
Казахская диаспора в КР призывает руководства двух стран решить проблему на границе
Казахстан 12 октября 10:28
Кыргызстан выступает за укрепление интеграции стран-участниц СНГ
Кыргызстан 11 октября 17:46
Образовательная система в Кыргызстане взяла курс на качественное и равномерное развитие
Кыргызстан 11 октября 11:48
Кыргызстан и Узбекистан сотрудничают в автопромышленной сфере
Кыргызстан 11 октября 09:54
Казахстан осуществляет пропуск авто и лиц на границе с Кыргызстаном в усиленном варианте
Казахстан 11 октября 09:36
Министр КР принял участие в очередном заседании СМИД стран-участниц СНГ
Кыргызстан 10 октября 17:33
Министр КР примет участие в очередном заседании СМИД СНГ
Кыргызстан 10 октября 13:32
Главой Республиканского штаба по подготовке и проведению выборов президента КР утвержден Абдыгулов
Кыргызстан 10 октября 12:57
Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместной сборке автобусов
Узбекистан 10 октября 11:35