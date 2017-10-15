В Кыргызстане закончилось голосование на президентских выборах

15 октября 2017 18:44 (UTC+04:00)

Выборы президента Кыргызстана завершились, избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени, передает РИА Новости.

По данным ЦИК республики, явка за три часа до окончания голосования составила 40,12% или 1 миллион 213 тысяч 803 человека. Окончательная явка будет объявлена после завершения голосования. Ожидается также, что предварительные результаты выборов могут быть объявлены в течение часа-полутора после закрытия избирательных участков.

Всего для участия в выборах были зарегистрированы более 3,025 миллиона избирателей.
Голосование проходило в воскресенье с 08.00 по местному времени до 20.00. Всего в стране было создано 2375 участков, 37 участков открыты при учреждениях МИД за пределами страны. Порог явки отсутствует.

Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировали ни иностранные наблюдатели, ни Центральная избирательная комиссия Кыргызстана.

Предвыборная гонка прошла при отсутствии явного фаворита, поэтому исход голосования сложно предсказать. На высший пост в стране претендуют 11 кандидатов. Согласно опросам, основными претендентами на победу являются два экс-премьера страны: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый для участия в гонке правящей Социал-демократической партией республики (СДПК), и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.

Впервые в истории выборы главы государства проходили с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.

Azernews Newspaper
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