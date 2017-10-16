Глава Кыргызстана встретился с международными наблюдателями

16 октября 2017 17:41 (UTC+04:00)

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня встретился с Международными наблюдателями, которые участвовали на президентских выборах, передает КНИА «Кабар».

По словам Атамбаева, эти выборы очень важны для Кыргызстана. «Впереди у нас через несколько лет парламентские выборы и мы, конечно же, и дальше хотим совершенствовать проведение выборов, потому что для меня честные и чистые выборы были одним из основных целей. Раньше была совсем другая страна и другие выборы. Сейчас, кто бы, чтобы не говорил, я считаю, что выборы мы проводим на должном уровне», - сказал Атамбаев.

Президент сообщил, что обиды некоторых кандидатов на силовые структуры Кыргызстана объясняется тем, что мы очень зажали вот этот процесс раздачи денег некоторыми штабами и на это некоторые кандидаты обижены. И это очень здорово.

«Несмотря на вмешательство внешних сил и финансирование со стороны зарубежных государств. Кыргызстан еще раз отстоял свою независимость и конечно, мы будем и дальше идти такой дорогой. Многим нашим соседям мы не нравимся, потому что подаем плохой пример. Но, тем не менее, я рад, что кыргызскому народу удалось провести честные выборы. Мне было смешно, когда председатель ЦИК Казахстана отказался приехать. В Казахстане всегда явка составляет 98%. За кандидата в президенты голосует 99%. Чему они могут нас научить? Поэтому я хочу отметить, что мы будем рады, если вы будете приезжать к нам и давать нам оценку, критиковать, потому что для нас это очень важно», - заявил он.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев отметил, что все наблюдатели отметили, что выборы президента Кыргызстана прошли и вне малой степени могут стать хорошими примером для многих.

«Сбои были, я сам был свидетелем, но они очень быстро устранялись. Сказать, что это носило массовый характер или сказать, что это могло влиять на результат выборов невозможно. Нет никаких оснований для этого. Я стал свидетелем четырех случаев сбоя АСУ, но они были заменены на резервные и процесс голосования продолжился. В техническом оснащении процесса голосования Кыргызстан сегодня впереди других стран Содружества. Это очевидно и мы все это признаем. Это интересный опыт и очень важный. Болезни на постсоветском пространстве одни и те же. И все позитивное, что мы увидели за все время работы нашей миссии в Кыргызстане можно перенять», - сказал Лебедев.

Глава Миссии СНГ отметил, что Атамбаев как президент Кыргызстана показал готовность и искреннее желание оставить свой пост и передать полномочия в соответствии с Конституцией новому избраннику.

Azernews Newspaper
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