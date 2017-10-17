В СНГ намерены создать общий банк фотографий

17 октября 2017 12:12 (UTC+04:00)

В Сочи участниками заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ было принято решение о создании общего банка фотографий государств-участников Содружества, передает МИА «Казинформ».

В минувший понедельник в российском Сочи состоялось XXIII заседание Совета руководителей государственных информационных агентств (информационный совет) СНГ. Заседание совета было приурочено к открывшемуся здесь же XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия информагентств в сфере культуры, в частности, информационной поддержки Года культуры, которым в СНГ был объявлен 2018 год. В числе прочего руководители госинформагентств поговорили о современных тенденциях развития агентской журналистики, практике использования действующего в тестовом режиме межагентского информера, об организации пресс-туров и творческих семинаров для журналистов и фотокорреспондентов и обменялись опытом работы по оцифровке фотоархивов.

По итогам работы участники информационного совета договорились о создании общего фотобанка СНГ. Кроме того, госинформагентства выступили за более активное освещение вопросов развития и продвижения внутреннего туризма на информационных лентах СМИ - участников совета. Ввиду того, что в 2018 году исполняется 100 лет с момента создания Белорусского телеграфного агентства (БелТА) и Информационного агентства «Арменпресс», госинформагентства договорились о проведении в следующем году двух заседаний Информсоветов в Беларуси и Армении.

Azernews Newspaper
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