В регионах Кыргызстана начали открывать отделения экстренной медицины

19 октября 2017 09:37 (UTC+04:00)

В региональных организациях здравоохранения начали функционировать отделения экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба Минздрава КР.

По данным ведомства, первое отделение ЭПМ уже открыто в Центре общеврачебной практики Жети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Открытию отделения предшествовало изучение опыта работы подобных отделений в организациях здравоохранения Ошской области и Эстонии руководством и сотрудниками ЦОВП Жети-Огузского района в рамках организованных учебных туров проектом Швейцарского правительства «Автономия организаций здравоохранения».

Как рассказал директор центра Садырбек Чыныбаев, финансирование отделения началось с января текущего года. В 2016 году проект «Автономия организаций здравоохранения» оказал содействие в обучении десяти врачей и медсестер на десятидневных тренингах по клиническим навыкам оказания скорой и неотложной помощи квалифицированными тренерами Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации.

Azernews Newspaper
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