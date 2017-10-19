Атамбаев принял советника президента России

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева, прибывшего в страну для участия в работе международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предпринимательства в условиях ЕАЭС». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи состоялся обмен мнения по актуальным вопросам деятельности Евразийского экономического союза, в частности, касающимся дальнейшего развития процессов экономической интеграции между странами-участницами объединения, совместного принятия мер по снятию барьеров во взаимной торговле отдельными странами в интересах всех участников интеграционных процессов.