Атамбаев принял советника президента России

19 октября 2017 16:52 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня принял советника президента Российской Федерации Сергея Глазьева, прибывшего в страну для участия в работе международной научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы развития предпринимательства в условиях ЕАЭС». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи состоялся обмен мнения по актуальным вопросам деятельности Евразийского экономического союза, в частности, касающимся дальнейшего развития процессов экономической интеграции между странами-участницами объединения, совместного принятия мер по снятию барьеров во взаимной торговле отдельными странами в интересах всех участников интеграционных процессов.

Azernews Newspaper
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