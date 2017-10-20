Атамбаев подписал закон о регулировании производства и оборота алкоголя

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 сентября 2017 года.

Вносимые в статью 7 (Квалификационные требования (критерии), предъявляемые к деятельности по производству этилового спирта и алкогольной продукции) дополнения создают правовую основу для введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС).

Устанавливается, что требования к автоматическим средствам измерения и учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядок функционирования ЕГАИС определяются Правительством КР.