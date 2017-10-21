Кыргызстан ратифицировал соглашение с Бразилией об упрощении визового режима

21 октября 2017 10:04 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между правительством КР и правительством Федеративной Республики Бразилия об отмене визовых требований для владельцев дипломатических, официальных/служебных паспортов, подписанного 26 апреля 2017 года в городе Бишкек». Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 сентября 2017 года.

Соглашение предусматривает для владельцев действительных национальных дипломатических и служебных паспортов освобождение от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой Стороны на срок, не превышающий девяноста(90) дней.

Ратификация указанного Соглашения облегчит взаимные поездки граждан КР и Бразилии - владельцев дипломатических и служебных национальных паспортов, расширит двустороннюю договорно-правовую базу и будет способствовать дальнейшему развитию политико-экономических и консульских отношений между двумя странами.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Azernews Newspaper
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