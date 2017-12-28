В Кыргызстане создана комиссия по факту отравления более 100 учеников в Кегети

28 декабря 2017 12:46 (UTC+04:00)

В Министерстве образования и науки создали комиссию для выяснения обстоятельств отравления более 100 учеников и 4 учителей угарным газом в средней школе села Кегети Чуйской области, сообщает Kabar.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева выехала в школу им. О.Исаева и в больницу, ознакомилась на месте с ситуацией.

В настоящее время в больнице осталось двое школьников, они находятся под наблюдением врачей. Остальные выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

В больнице также находятся трое учителей и директор школы.

По данным Министерства здравоохранения, 27 декабря учащиеся 7 и 8 классов организовали дискотеку в спортзале школы. Из-за отключения электроэнергии они использовали генератор.

Но вскоре дети и взрослые, находившиеся там, почувствовали первые признаки недомогания: головную боль, головокружение, тошноту.

В результате отравления угарным газом в Чуйскую территориальную больницу обратились 110 человек, 4 из них учителя.

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Azernews Newspaper
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