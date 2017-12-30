Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

30 декабря 2017 15:12 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного 11 апреля 2017 года в городе Москва». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает Kabar.

Закон принят Жогорку Кенешем 30 декабря 2017 года.

Целью Договора является обеспечение единых правил таможенного регулирования на всем пространстве Евразийского экономического союза.

Таможенный кодекс ЕАЭС (далее - Кодекс), являющийся приложением к Договору, - один из основных документов нормативно-правовой базы ЕАЭС.

Кодекс заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и отдельные международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции -

Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Данный нормативный документ повысит уровень унификации и согласованности таможенного регулирования в ЕАЭС.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

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