В Кыргызстане предупредили об аномальном похолодании

С 26 по 29 января 2018 года на территории Кыргызстана ожидается понижение температуры воздуха и аномально холодная погода, сообщили в Кыргызгидромете, передает Kabar.

МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок. При чрезвычайных ситуациях, МЧС призывает граждан звонить в службу №112. Звонок бесплатный.

26 января ожидается понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах ночью до -15…-20°, днем -10…-15°, по северу Чуйской долины ночью до -20…-25°, днем -12…-17°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -9…-14°, днем 0…-5°.

В Иссык-Кульской котловине ночью до -15…-20°, днем -2…-7°, в предгорных районах ночью -21…-26°, днем -11…-16°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25…-30°, днем -15…-20°, в высокогорных районах ночью -30…-35°, днем -22…-27°, в Суусамырской долине ночью -35…-40°, днем -25…-30°.

C 27 по 29 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. В Чуйской, Таласской долинах ночью до -20…-25°, днем -11…-16°, по северу Чуйской долины ночью до -25…-30°, днем -14…-19°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью -11…-16°, днем -2…-7°, в Иссык-Кульской котловине ночью до -17…-22°, днем -4…-9°, в предгорных районах ночью -23…-28°, днем -13…-18°, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -30…-35°, днем -17…-22°, в высокогорных районах ночью -34…-39°, днем -24…-29°, в Суусамырской долине ночью -40…-45°, днем -28…-33°.

Такая аномально холодная погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

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